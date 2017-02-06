Украина

Экс-защитник Александрии Александр Матвеев вчера отправился вместе с Ворсклой в Турцию.

27-летний защитник защищал цвета полтавской команды на протяжении шести сезонов, с 2009 по 2015 год. На его счету 49 поединков в составе полтавчан и 2 забитых мяча.

"С Ворсклой меня очень многое связывает, я начинал в этом клубе, а в последние два года то играл, то не играл. Сейчас буду полностью отдаваться, и для этого буду находить силы и эмоции. Также буду знакомиться с футболистами, ведь в команде произошла большая перезагрузка", — сказал защитник в интервью Футбол 1.

"Нужно пару дней, что провести какие-то матчи и посмотреть, в каком я нахожусь физическом состоянии. Все-таки это мой первый сбор в этом году, все время тренировался в Полтаве и получал качественную нагрузку", — резюмировал Матвеев.