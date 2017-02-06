Футбольный агент Владимир Кузьменко, представляющий интересы нападающего сборной Украины Романа Зозули, прокомментировал последние события, связанные вокруг его клиента.
РОМАН ЗОЗУЛЯ, MARCA.COM
06 февраля 2017, 10:54
Напомним, что уже сегодня форвард сборной Украины Роман Зозуля должен принять окончательное решение относительно своего будущего после скандального инцидента с переходом в Райо Вальекано.
По информации издания Сегодня.ua, агент игрока Владимир Кузьменко заявил общественности о том, что у его клиента все еще остаются варианты для продолжения карьеры в третьем клубе, и это несмотря на запрет ФИФА.
"Если бы это зависело только от руководства Ла Лиги, такое разрешение было бы давно получено. Но в данном случае окончательное решение принимает ФИФА. А там не считают наш случай форс-мажорным, и от них по-любому будет получен отказ. Однако еще остаются юридические "лазейки" для того, чтобы найти для него третий клуб, где бы он смог играть. Поэтому адвокаты работают и пытаются сделать все возможное. У нас еще есть время до конца этого месяца".
Что касается финансового вопроса, то здесь Зозуля абсолютно ничего не потеряет.
"Зарплату клубы будут платить ему пополам, как было прописано в арендном соглашении", — заявил Владимир Кузьменко.