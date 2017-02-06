Украина

Футбольный агент Владимир Кузьменко, представляющий интересы нападающего сборной Украины Романа Зозули, прокомментировал последние события, связанные вокруг его клиента.

Напомним, что уже сегодня форвард сборной Украины Роман Зозуля должен принять окончательное решение относительно своего будущего после скандального инцидента с переходом в Райо Вальекано.

По информации издания Сегодня.ua, агент игрока Владимир Кузьменко заявил общественности о том, что у его клиента все еще остаются варианты для продолжения карьеры в третьем клубе, и это несмотря на запрет ФИФА.

"Если бы это зависело только от руководства Ла Лиги, такое разрешение было бы давно получено. Но в данном случае окончательное решение принимает ФИФА. А там не считают наш случай форс-мажорным, и от них по-любому будет получен отказ. Однако еще остаются юридические "лазейки" для того, чтобы найти для него третий клуб, где бы он смог играть. Поэтому адвокаты работают и пытаются сделать все возможное. У нас еще есть время до конца этого месяца".

Что касается финансового вопроса, то здесь Зозуля абсолютно ничего не потеряет.

"Зарплату клубы будут платить ему пополам, как было прописано в арендном соглашении", — заявил Владимир Кузьменко.