Напомним, что уже сегодня форвард сборной Украины Роман Зозуля должен принять окончательное решение относительно своего будущего после скандального инцидента с переходом в Райо Вальекано.

По информации издания Сегодня.ua, агент игрока Владимир Кузьменко заявил общественности о том, что у его клиента все еще остаются варианты для продолжения карьеры в третьем клубе, и это несмотря на запрет ФИФА.

"Если бы это зависело только от руководства Ла Лиги, такое разрешение было бы давно получено. Но в данном случае окончательное решение принимает ФИФА. А там не считают наш случай форс-мажорным, и от них по-любому будет получен отказ. Однако еще остаются юридические "лазейки" для того, чтобы найти для него третий клуб, где бы он смог играть. Поэтому адвокаты работают и пытаются сделать все возможное. У нас еще есть время до конца этого месяца".

Что касается финансового вопроса, то здесь Зозуля абсолютно ничего не потеряет.

"Зарплату клубы будут платить ему пополам, как было прописано в арендном соглашении", — заявил Владимир Кузьменко.  