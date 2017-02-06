Украина

Защитник Шахтера Богдан Бутко и форвард команды Факундо Феррейра работают вне общей группы.

Напомним, Бутко в середине января сломал скуловую кость. С тех пор защитник не принимал участия в тренировках и не играл в товарищеских мачтах.

Как сообщает официальный сайт Горняков, Бутко на сегодняшней тренировке команды занимался вне общей группы. Вместо этого защитник выполнял беговую работу.

Также отдельно от партнеров по команде занимался форвард Факундо Феррейра. Аргентинец проходит физиотерапевтические процедуры.

Точные сроки восстановления обоих футболистов не сообщаются.