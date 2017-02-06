Украина

Полузащитник Зирки Артем Щедрый рассказал о том, как проходят сборы его команды на Кипре.

"Мы довольны условиями, которые нам здесь предоставили, поэтому нам остается работать и стараться. Сейчас уделяем внимание физическим нагрузкам и на фоне этого через день проводим контрольные матчи", — начал хавбек.

"Насколько готова команда на данный момент? Я думаю, что сейчас рано говорить о хорошем уровне готовности. Мы работаем над тем, что подойти к первому матчу в оптимальных кондициях".

"Как показали себя новички в матче с Кармиотиссой? Большинство из них — это молодые перспективные ребята. Все старались, полностью отдавались на поле, работали и показали себя неплохо", — подытожил Щедрый.