Подопечные Юрия Вернидуба переиграли оппонента из Узбекистана (2:0).
Юрий Вернидуб, ФК Заря
06 февраля 2017, 17:19
Заря — Алмалык 2:0
Голы: Бонавентуре, 37, Петряк, 87
Заря (1-й тайм): Шевченко, Сухоцкий, Форстер, Шершень, Ярмаш, Харатин, Гречишкин, Качавенда (Шалфеев, 31), Паулиньо, Бонавентуре, Кадимян
Заря (2-й тайм): Шевченко (Чуваев, 67), Чечер, Опанасенко, Соболь, Форстер, Чайковский, Петряк, Калитвинцев, Любенович, Липартия, Безбородько
Алмалык: Тураев, Иномов, Муладжанов, Косминин, Бердимурадов, Джураев, Елич, Усманов, Рахматулаев, Исаев, Уринбоев