Украина

Полузащитник Вячеслав Шарпар заключил трудовое соглашение с полтавской Ворсклой.

Напомним, что последним клубом 29-летнего хавбека был казахстанский Атырау, цвета которого он защищал в 2016 году.

Как сообщает официальный сайт полтавского клуба, Шарпар успешно прошел просмотр на первом турецком сборе команды Василия Сачко и теперь поставил свою подпись под личным контрактом, который рассчитан на 1 год.

В новой команде Вячеслав будет выступать под 11-м игровым номером.

Стоит отметить, что ранее на профессиональном уровне новичок Ворсклы выступал за целый ряд украинских клубов: ахтырский Нафтовик, мариупольский Ильичевец, черниговская Десна, луцкая Волынь, харьковский Металлист, киевский Арсенал, ужгородская Говерла и донецкий Металлург.

В составе Атырау Шарпар провел во всех турнирах 20 матчей, отметившись 3 голами и 3 ассистами.