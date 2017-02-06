Полузащитник Вячеслав Шарпар заключил трудовое соглашение с полтавской Ворсклой.
Вячеслав Шарпар (по центру), vorskla.com.ua
06 февраля 2017, 19:16
Напомним, что последним клубом 29-летнего хавбека был казахстанский Атырау, цвета которого он защищал в 2016 году.
Как сообщает официальный сайт полтавского клуба, Шарпар успешно прошел просмотр на первом турецком сборе команды Василия Сачко и теперь поставил свою подпись под личным контрактом, который рассчитан на 1 год.
В новой команде Вячеслав будет выступать под 11-м игровым номером.
Стоит отметить, что ранее на профессиональном уровне новичок Ворсклы выступал за целый ряд украинских клубов: ахтырский Нафтовик, мариупольский Ильичевец, черниговская Десна, луцкая Волынь, харьковский Металлист, киевский Арсенал, ужгородская Говерла и донецкий Металлург.
В составе Атырау Шарпар провел во всех турнирах 20 матчей, отметившись 3 голами и 3 ассистами.