Карпаты — Самтредиа 2:0
Голы: игрок на просмотре, 1, Худобяк, 35

Карпаты (1-й тайм): Боровик — Ксенз, Нестеров, Дитятьев, Мирошниченко, Филимонов, Завийский, Клец, Худобяк, игрок на просмотре, игрок на просмотре

Карпаты (2-й тайм): Мысак — Выздрык, Пас, Зубейко, Маркович, Вербный, Чачуа, Хомченко, Грисьо, игрок на просмотре, игрок на просмотре

Самтредиа (основной состав): Мигиниешвили — Мчедилишвили, Сандохадзы, Касрадзе, Манджигаладзе, Датунаишвили, Раджемашвили, Чачелишвили, Сухомлинов, Периашвили, Самуши