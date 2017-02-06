В контрольном матче подопечные Олега Дулуба уверенно переиграли действующего чемпиона Грузии.
Фото Богдана Зайца, Football.ua
06 февраля 2017, 19:40
Карпаты — Самтредиа 2:0
Голы: игрок на просмотре, 1, Худобяк, 35
Карпаты (1-й тайм): Боровик — Ксенз, Нестеров, Дитятьев, Мирошниченко, Филимонов, Завийский, Клец, Худобяк, игрок на просмотре, игрок на просмотре
Карпаты (2-й тайм): Мысак — Выздрык, Пас, Зубейко, Маркович, Вербный, Чачуа, Хомченко, Грисьо, игрок на просмотре, игрок на просмотре
Самтредиа (основной состав): Мигиниешвили — Мчедилишвили, Сандохадзы, Касрадзе, Манджигаладзе, Датунаишвили, Раджемашвили, Чачелишвили, Сухомлинов, Периашвили, Самуши