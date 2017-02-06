В контрольном матче кропивницкая Зирка не смогла навязать борьбу белградскому Партизану.
sr.partizan.rs
06 февраля 2017, 20:07
Партизан — Зирка 4:0
Голы: Янкович, 37, Леонардо, 54, Джурджевич, 58, 64
Партизан: Кляич — Вуличевич, Милетич, Миленкович, Остойич, Эвертон (Петров, 80), Косович, Янкович (Марьянович, 80), Леонардо (Дамнянович, 74), Стеванович (Тавамба, 66), Джурджевич (Джилас, 74)
Зирка (стартовый состав): Льопка — Фатеев, Борха, Кучеренко, Попов, Лупашко, Жуков, Збунь, Чичиков, Ситало, Акименко