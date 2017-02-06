Украина

Полтавская Ворскла определилась с игровым расписанием на своем заключительном зимнем сборе.

Напомним, что сейчас команда Василия Сачко проводит учебно-тренировочный сбор в Турции, который продлится до 19 февраля.

Как сообщает официальный сайт полтавчан, в рамках этого сбора Ворскла планирует сыграть 4 контрольных матча, расписание которых представлено ниже

8 февраля — Будучность (Черногория)

11 февраля — Шахтер (Солигорск, Беларусь)

14 февраля — Алмалык (Узбекистан)

18 февраля — Олимпия (Словения)

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