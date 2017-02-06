Полтавская Ворскла определилась с игровым расписанием на своем заключительном зимнем сборе.
vorskla.com.ua
06 февраля 2017, 20:43
Напомним, что сейчас команда Василия Сачко проводит учебно-тренировочный сбор в Турции, который продлится до 19 февраля.
Как сообщает официальный сайт полтавчан, в рамках этого сбора Ворскла планирует сыграть 4 контрольных матча, расписание которых представлено ниже
8 февраля — Будучность (Черногория)
11 февраля — Шахтер (Солигорск, Беларусь)
14 февраля — Алмалык (Узбекистан)
18 февраля — Олимпия (Словения)
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