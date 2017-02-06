Украина

Полузащитник донецкого Шахтера Максим Малышев поделился своими впечатлениями от подготовки команды ко второй части текущего сезона.

Напомним, что сейчас подопечные Паулу Фонсеки проводят учебно-тренировочный сбор в португальском Лагуше.

"Хорошо, что тренерский штаб дал нам эту передышку: мы отдохнули, прогулялись с ребятами по городу, выполнили восстановительные мероприятия", – отметил 24-летний опорник Горняков в интервью официальному клубному сайту.

"А уже сегодня выдался очень интенсивный день. Провели две хорошие сессии, отлично поработали. С каждым днем чувствуем себя все лучше, нагрузки переносятся легче, и к матчу с Сельтой должны подойти полностью готовыми. Особенно в этом нам помогают товарищеские встречи, которые проводим почти каждый день. Поэтому мы рады каждому спаррингу".

Стоит отметить, что завтра в рамках товарищеского турнира Atlantic Cup 2017 Шахтер сыграет контрольный матч с венгерским Дебреценом.

Начало игры в 21:45 по Киеву.