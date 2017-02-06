Украина

Киевское Динамо завершило формирование игрового расписания на своем втором испанском сборе.

Напомним, что во время своего заключительного зимнего сбора команда Сергея Реброва планирует провести 7 спаррингов

Ранее киевляне договорились о проведении контрольных матчей с 5 соперниками.

Как сообщает официальный сайт киевского клуба, стали известны еще 2 коллектива, с которыми Динамо встретится на учебно-тренировочном сборе в Испании.

Так, 16 февраля подопечные Сергея Реброва проведут спарринг с Хобро, который представляет второй дивизион Дании, а 17 февраля — с норвежским Стремсгодсетом.

Кроме того, в ранее утвержденном игровом расписании киевлян произошло одно изменение — 13 февраля вместо спарринга с Линенсе Динамо сыграет контрольный матч против другого представителя третьего дивизиона Испании — Марбельи.