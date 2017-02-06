Киевское Динамо завершило формирование игрового расписания на своем втором испанском сборе.
fcdynamo.kiev.ua
06 февраля 2017, 23:23
Напомним, что во время своего заключительного зимнего сбора команда Сергея Реброва планирует провести 7 спаррингов
Ранее киевляне договорились о проведении контрольных матчей с 5 соперниками.
Как сообщает официальный сайт киевского клуба, стали известны еще 2 коллектива, с которыми Динамо встретится на учебно-тренировочном сборе в Испании.
Так, 16 февраля подопечные Сергея Реброва проведут спарринг с Хобро, который представляет второй дивизион Дании, а 17 февраля — с норвежским Стремсгодсетом.
Кроме того, в ранее утвержденном игровом расписании киевлян произошло одно изменение — 13 февраля вместо спарринга с Линенсе Динамо сыграет контрольный матч против другого представителя третьего дивизиона Испании — Марбельи.