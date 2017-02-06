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Полузащитник львовских Карпат Тарас Завийский поделился своими эмоциями после спарринга с грузинским Самтредиа (2:0).

Стоит отметить, что 21-летний хавбек принял участие в обоих забитых мячах львовян.

"Сравнивая сегодняшний матч с первой игрой на прошлом сборе, то разница уже ощутима. Команда более сыгранная, принимаем правильные тактические решения, прогресс заметен и в обороне, и в атаке — все то, что требует от нас главный тренер. Считаю, довольно неплохая игра вышла, хороший соперник, мы достойно провели этот спарринг", — отметил Завийский в интервью официальному сайту Карпат.

"В первом эпизоде ​​пошел до конца, сыграл на опережение, прострелил и потенциальный новичок удачно замкнул мою передачу. Затем Худобяк отдал мне хороший пас, я видел, что он набегает вторым темпом, поэтому вернул ему мяч. Мог забивать? Да, решил пробить, хотя тренеры потом сказали, что я поспешил".

"На предыдущем сборе акцент делали на физические нагрузки, сейчас же тренировки уже легче, но большое внимание уделяем именно тактике. Тренеры делают это для того, чтобы перед стартом чемпионата мы выходили на пик своей формы".