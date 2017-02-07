Украинский защитник Алексей Ларин перебрался из Днепра в болгарский Дунав.
ФК Дунав
07 февраля 2017, 11:53
Пресс-служба болгарского клуба сообщает, что контракт с Лариным подписан до лета 2018 года.
Ранее Ларин был в Дунаве на просмотре.
Ларин – воспитанник Днепра. Однако все успехи Алексея в первой команде ограничиваются попаданием в заявку на матч 1/8 финала Кубка Украины против Десны.
После 19 сыгранных матчей Дунав занимает 6-е место в элитном дивизионе чемпионата Болгарии, опережая на 4 пункта пловдивский Ботев и отставая на 2 пункта от Локомотива из все того же Пловдива.