Украина

Украинский защитник Алексей Ларин перебрался из Днепра в болгарский Дунав.

Пресс-служба болгарского клуба сообщает, что контракт с Лариным подписан до лета 2018 года.

Ранее Ларин был в Дунаве на просмотре.

Ларин – воспитанник Днепра. Однако все успехи Алексея в первой команде ограничиваются попаданием в заявку на матч 1/8 финала Кубка Украины против Десны.

После 19 сыгранных матчей Дунав занимает 6-е место в элитном дивизионе чемпионата Болгарии, опережая на 4 пункта пловдивский Ботев и отставая на 2 пункта от Локомотива из все того же Пловдива.