Украина

Луганская Заря завершила первый учебно-тренировочный сбор в Турции.

Как информирует официальный сайт Зари, уже сегодня вечером команда отправится в Украину.

Завтра и послезавтра футболисты получат выходные, а 10-го февраля команда снова возьмет курс на Турцию, где состоится второй сбор команды.

В рамках первого сбора Заря провела четыре спарринга.

Сначала подопечные Вернидуба уступили Лудогорцу (0:2), затем обыграли Словацко (3:0) и сыграли вничью с загребским Динамо (2:2), а в последнем поединке луганчане одолели узбекский Алмалык (2:0).

Напомним, что после первой части сезона Заря с 34-ю очками располагается на 3-м месте в турнирной таблице УПЛ.