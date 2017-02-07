Украина

Капитан Зари Никита Каменюка отправится в Италию для прохождения медицинского обследования.

Об этом заявил наставник Зари Юрий Вернидуб в интервью официальному сайту клуба.

"Ту программу, которая у него была, он выполнил. Завтра Никита опять улетит в Италию на контрольное обследование. Там уже конкретно скажут, как и что", — сказал Вернидуб.

"Никита – профессионал. Выполнял ещё больше работы, чем другие ребята. Если мы работали в двухразовом режиме, то он часов шесть, как минимум, посвящал восстановительным мероприятиям".

Напомним, Каменюка получил травму колена в матче против Фенербахче, который состоялся 24 ноября в рамках 5-го тура Лиги Европы. Впоследствии защитник перенес операцию и приступил к восстановлению.