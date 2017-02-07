Украина

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб подвел итоги первого сбора команды.

"Мы провели хороший сбор. Все, что было запланировано – выполнили. Хорошо, что погода сопутствовала нам. Сыграли четыре контрольных матча. Дважды победили, раз сыграли вничью и раз уступили. Соперники были разноплановыми. Сильные были, встретились и с командами среднего уровня", — цитирует Вернидуба официальный сайт Зари.

"Были и небольшие травмы. К примеру, у Артёма Гордиенко и Руслана Бабенко. Практически весь сбор пролечился Владислав Сандрак-Винницкий. Артём Гордиенко пропустил 5 дней. Надеюсь, на следующем сборе он догонит остальных ребят по уровню подготовки. Точно так же, как и Руслан Бабенко".

"Спарринги? Понятное дело, что результат интересен всегда и нужно, чтобы он был положительным. Но в последнее время я особо на нём не зацикливаюсь. Сборы есть сборы. Самое важное – достичь в этих контрольных играх той цели, которую мы перед ребятами ставим. Отточить игровые схемы, тактические раскладки – это важнее на данном этапе, чем результат. Где-то получалось, где-то нет. Понятное дело, что есть над чем работать. Впереди ещё один сбор, где будет ещё больше игр. Начиная с третьего матча будем конкретно наигрывать состав на поединок с Динамо".

"В целом же, всё нормально. Повторюсь, у нас были соперники разного уровня. Да, мы уступили Лудогорцу 0:2, но соперник уже заканчивал второй сбор и скоро уже ему играть в Лиге Европы. Оппонент был подготовлен лучше, а мы перед этим поработали всего лишь три дня".

На сборах тренерский штаб Зари пробовал наиграть на позицию центрального защитника Дмитрия Гречишкина и Игоря Харатина.

"Что касается Харатина, то однозначно будем его пробовать на этой позиции. У нас проблема с позицией центрального защитника. Деваться некуда. Будем делать всё для того, чтобы он знал, как действует центральный защитник. Так же будем использовать его на привычной позиции, чтобы не забывал основные навыки".

"Проблема с нападающими? Форварды у нас вообще почти не забивают. Ни Кадимян, ни Безбородько, ни Кулач. Забивают лишь наши крайние атакующие игроки. Иван Петряк, Деннис Бонавентуре. Плюс на первом сборе забивали Рафаэль Форстер и Джаба Липартия. Работаем в этом направлении, но пока что, не скрою, результата нет. К сожалению, что есть, то есть".