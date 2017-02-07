Подопечные Романа Санжара на учебно-тренировочном сборе в Турции разгромили своего оппонента в лице Мерсин Идманюрду со счетом 7:0.
olimpik.com.ua
07 февраля 2017, 18:58
Олимпик - Мерсин Идманюрду 7:0
Голы: Сергийчук, 14, Поступаленко, 15, 29, Хомутов, 22, Матяж, 65, 89, Ермаченко, 79
Олимпик: Махарадзе (Котляров, 46) — Парцвания (Олейник, 46), Иллой-Айет, Захарченко (Гришко, 46), Федорив (Немчанинов, 46), Цымбалюк (Богданов, 46), Козлов (Моха, 46), Поступаленко (Гошкодеря, 46), Хомутов (Брикнер, 46), Шестаков (Ермаченко, 46), Сергийчук (Матяж, 46)
Предупреждения: Парцвания, Иллой-Айет, Боганов
Удаление: Богданов, 89