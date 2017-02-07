В первом матче на втором сборе в Испании, киевляне минимально одолели хорватский Осиек (2:1).
фк динамо к
07 февраля 2017, 19:30
Отметим, что в составе хорватской команде выступал экс-футболист Днепра Дмитрий Лепа.
Динамо - Осиек 2:1
Голы: Цыганков, 19, Ориховский, 89 — Кнежевич, 77.
Динамо К: Коваль (Рудько, 46), Морозюк (Бурда, 31), Пантич (Хачериди, 46), Антунеш (Очигава, 46), Вида (Морозюк, 57) — Рыбалка (Корзун, 46), Гармаш (Сидорчук, 46), Буяльський (Ориховский, 46) — Ярмоленко (Цыганков, 61), Цыганков (Беседин, 31), Мораес (Яремчук, 46).
Предупреждения: Вида, Корзун.