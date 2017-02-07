Украина

Главный тренер Олимпика Роман Санжар рассказал о том, что в расположении команды находится камерунский защитник.

Ранее наставник донецкой команды заявил о том, что клуб подписал соглашения с Сергийчуком и Захарченко.

Кроме того, по словам Санжара, в команде на просмотре и еще один футболист, не считая Ермаченко.

"Ему 25 лет. Кажется, он камерунец, но из какой команды, я не могу сказать. В Турции он находился в расположении тбилисского Динамо, а Вячеслав Грозный посоветовал его посмотреть", — заявил Санжар в интервью каналу Футбол 1.

Кроме того, Олимпику не подошел полузащитник Крумкачы Александр Батищев.

Батищев не подошел Олимпику, поэтому прямо сегодня покидает расположение команды", — сказал Санжар.