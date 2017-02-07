Украина

Федерация Футбола Украины сегодня подписала договор об улучшении системы подготовки специалистов и увеличении футбольных тренеров среди выпускников ВУЗов.

Как информирует официальный сайт Федерации Футбола Украины, сегодня состоялась торжественное подписание договора между ФФУ и Национальным университетом физического воспитания и спорта Украины о создании Института футбола.

Институт футбола — совместный проект ФФУ и НУФВСУ, который получил поддержку двух министерств: образования и науки, а также молодежи и спорта.

Во время своего поздравительного выступления Андрей Павелко (Президент ФФУ, прим.) отметил. что новосозданный Институт футбола будет влиять на создания условий для развития футбола в трех основных направлениях — кадровом, методичном и научном.

"Очень приятно, что от нашей первой встречи с ректором НУФВСУ Евгением Имасом, в ходе которой мы обсуждали перспективы создания Института футбола, к презентации проекта прошло очень мало времени", — отметил Президент ФФУ.

"Нашему футболу сейчас необходима не только разработка стратегии, программы развития, но и достаточное количество специалистов тренерского состава, которые добудут бесценный опыт в ведущих странах мира. Введенный нами в эксплуатацию завод с производства искусственных полей позволит увеличить количество футбольных школ и секций по всей стране".

Отдельным пунктом в данном договоре предусматривается создание и функционирование комплексной научной группы и специализированной лаборатории в структуре научно-исследовательского института НУФВСУ для сопровождения подготовки сборных команд Украины по футболу. На базе ВУЗа будут проводиться различные операции.