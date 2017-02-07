Украина

Дебютант УПЛ кропивницкая Зирка, в рамках учебно-тренировочного сбора на Кипре, померяется силами с действующим чемпионом Сербии Црвеной Звездой.

Как информирует официальный сайт Зирки, десятого февраля новичок УПЛ проведет очередной матч на учебно-тренировочном сборе на Кипре.

Оппонентом кропивницкой команды станет обладатель Кубка Европейских Чемпионов 1991 года, а ныне — действующий чемпион Сербии белградская Црвена Звезда.

Ранее, кропивницкий коллектив в рамках контрольных поединков уже провел встречи с такими командами, как — Партизан (0:4), Ефле (1:2), Кармиотисса (2:1), Берое (2:3), Мезекевешд (2:1) и Астрой (1:1).

Матч состоится в городе Пафос, начало игры в 14:00 по киевскому времени.