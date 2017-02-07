Главный тренер Днепра Дмитрий Михайленко кратко прокомментировал факт того, что клуб снова лишили шести очков за долги.
ДМИТРИЙ МИХАЙЛЕНКО, ФК ДНЕПР
07 февраля 2017, 22:08
Сегодня стало известно, что ФИФА лишила днепровский клуб шести очков за долг перед бывшим полузащитником Данило Соузой (125 тысяч долларов).
УПЛ же мгновенно отреагировал и снял баллы с клуба. Теперь в активе Днепра шесть очков и промежуточное 11-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.
"От вас, журналистов, впервые услышал, потому что тренируемся, нет времени читать новости. Но даже если такое случилось, будем продолжать работать так же, как и работали", – сказал Михайленко.
Напомним, в октябре 2016 года с Днепра сняли 6 очков за долги перед агентом Хуанде Рамоса. Если бы не штрафы, команда делила бы 8-9 место с Зиркой.