Украина

Главный тренер Днепра Дмитрий Михайленко кратко прокомментировал факт того, что клуб снова лишили шести очков за долги.

Сегодня стало известно, что ФИФА лишила днепровский клуб шести очков за долг перед бывшим полузащитником Данило Соузой (125 тысяч долларов).

УПЛ же мгновенно отреагировал и снял баллы с клуба. Т еперь в активе Днепра шесть очков и промежуточное 11-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.

"От вас, журналистов, впервые услышал, потому что тренируемся, нет времени читать новости. Но даже если такое случилось, будем продолжать работать так же, как и работали", – сказал Михайленко.

Напомним, в октябре 2016 года с Днепра сняли 6 очков за долги перед агентом Хуанде Рамоса. Если бы не штрафы, команда делила бы 8-9 место с Зиркой.