Сегодня стало известно, что ФИФА лишила днепровский клуб шести очков за долг перед бывшим полузащитником Данило Соузой (125 тысяч долларов).

УПЛ же мгновенно отреагировал и снял баллы с клуба. Теперь в активе Днепра шесть очков и промежуточное 11-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.

"От вас, журналистов, впервые услышал, потому что тренируемся, нет времени читать новости. Но даже если такое случилось, будем продолжать работать так же, как и работали", – сказал Михайленко.

Напомним, в октябре 2016 года с Днепра сняли 6 очков за долги перед агентом Хуанде Рамоса. Если бы не штрафы, команда делила бы 8-9 место с Зиркой.