Украина

Полузащитник Днепра Сергей Кравченко поделился эмоциями после официального подтверждения о снятии очков с команды.

Сегодня УПЛ подтвердила, что ФИФА лишила днепровский клуб шести очков за долг перед бывшим хавбеком команды Данило Соузой (125 тысяч долларов).

"Это не неожиданность. Но что от нас зависит? Как нам на это повлиять?", — сказал полузащитник Днепра Сергей Кравченко.

Напомним, что клуб уже пострадал от того, что не может выполнить финансовые обязательства. Прошлой осенью Днепр лишили шести очков за долг перед агентом Хуанде Рамоса.