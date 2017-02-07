Шахтер победил Дебрецен (2:1) и финишировал третьим на товарищеском турнире.
фк шахтер
07 февраля 2017, 23:54
Шахтер — Дебрецен 2:1
Голы: Бланко-Лещук, 27, Дентиньо, 29 — Фельтшер, 37.
Шахтер: Пятов — Срна (Кобин, 68), Кучер (Ордец, 68), Ракицкий, Исмаили (Азеведо, 82) — Малышев (Степаненко, 82), Фред — Марлос, Дентиньо (Коваленко, 68), Тайсон (Бернард, 68) — Лещук (Борячук, 82).
Дебрецен: Данилович (Келава, 80), Филип, Тежер, Хольман (Биро, 84), Месарош (Осват, 70), Секулич, Бркович, Ханджич (Кеньвеш, 80), Фельтшер (Короди, 70), Йованович (Сильваши, 70), Барна (Фернеци, 46).
Предупреждение: Бркович.