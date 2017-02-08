Украина

В рамках подготовки ко второй части текущего сезона донецкий Шахтер проведет спарринг с португальским Риу Аве.

Стоит отметить, что этот контрольный матч станет для Горняков последним на учебно-тренировочном сборе в Португалии, откуда они отправятся в Испанию на первый поединок 1/16 финала Лиги Европы против Сельты.

Как сообщает официальный сайт донецкого клуба, команда Паулу Фонсеки встретится с Риу Аве 10 февраля.

Начало игры в 12:30 по киевскому времени.

После 20 сыгранных туров текущего розыгрыша элитного дивизиона Португалии Риу Аве с 27 очками в активе расположился на 9-й строчке турнирной таблицы среди 18 коллективов.