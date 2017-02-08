Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила расписание второго заявочного периода для клубов элитного дивизиона Украины на участие в сезоне 2016/2017.
chernomorets.odessa.ua
08 февраля 2017, 08:19
Напомним, что базовым днем для проведения ближайшего тура текущего розыгрыша УПЛ является 25 февраля.
Обновлять заявочные листы представители элитного дивизиона Украины будут по графику, который представлен ниже.
20 февраля
Карпаты, Волынь, Днепр
21 февраля
Сталь, Зирка, Черноморец
22 февраля
Ворскла, Олимпик, Александрия
23 февраля
Заря, Динамо, Шахтер