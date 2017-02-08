Днепровский Днепр внес изменения в игровую программу своего второго турецкого сбора.
fcdnipro.ua
08 февраля 2017, 08:41
Напомним, что накануне команда Дмитрия Михайленко отправилась на учебно-тренировочный сбор в Турцию, который продлится до 20 февраля.
На заключительном зимнем сборе днепряне планируют провести 4 контрольных матча, в первом из которых они должны были сегодня встретиться с польским Подбескидзе.
Однако, как сообщает официальный сайт днепровского клуба, сегодня подопечные Дмитрия Михайленко проведут спарринг с другим представителем второго дивизиона Польши — Медзем из Легницы.
Начало игры в 15:00 по Киеву.