Украина

Днепровский Днепр внес изменения в игровую программу своего второго турецкого сбора.

Напомним, что накануне команда Дмитрия Михайленко отправилась на учебно-тренировочный сбор в Турцию, который продлится до 20 февраля.

На заключительном зимнем сборе днепряне планируют провести 4 контрольных матча, в первом из которых они должны были сегодня встретиться с польским Подбескидзе.

Однако, как сообщает официальный сайт днепровского клуба, сегодня подопечные Дмитрия Михайленко проведут спарринг с другим представителем второго дивизиона Польши — Медзем из Легницы.

Начало игры в 15:00 по Киеву.