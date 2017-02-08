Украина

Полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко поделился своими эмоциями после спарринга с венгерским Дебреценом (2:1).

Напомним, что благодаря этой виктории подопечные Паулу Фонсеки заняли 3-е место на товарищеском турнире Atlantic Cup 2017.



"Играли за третье место на турнире с неплохим соперником. Венгры знали, что Шахтер исповедует быстрый, техничный футбол, и понимали, что раскрываться им ни в коем случае нельзя, чтобы не получить много голов", — заявил 27-летний опорник Горняков в интервью официальному клубному сайту.

"Поэтому Дебрецен старался более плотно действовать на своей половине поля, постоянно искал возможности для контратаки и в одной из них забил. Но даже при этом мы полностью контролировали игру, создали много моментов и могли победить с крупным счетом. Просто не все шансы удалось реализовать".

"Любой спортсмен, любая команда всегда хочет побеждать, и не имеет значения, какой это матч: официальный или товарищеский. Тем более что мы готовимся к серьезным встречам с Сельтой, и победа придает уверенности в своих силах".