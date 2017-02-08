Украина

Полузащитник Олег Голодюк рассказал о долге перед ним со стороны Ворсклы и о своих дальнейших шагах в данной ситуации.

"Мне кажется, уже вся страна знает, что у Ворсклы большие задолженности по заработной плате перед футболистами. Лично со мной клуб не рассчитался за более чем пять месяцев. Могу подтвердить, что решил отстаивать свои интересы в юридической плоскости", — заявил хавбек в интервью изданию Sport Arena.

"Юрист, представляющий меня, согласно процедуре, несколько дней назад уже направил соответствующее заявление с предупреждением в ФК Ворскла. Насколько мне известно, по Регламенту, в таком случае, клуб получает две недели на погашение задолженности или для нахождения компромиссного решения. Если этого не происходит, дальше дело двигается в Палату по разрешению споров ФФУ".

"К сожалению, в сложившейся ситуации мне пришлось действовать именно так, хотя от времени, проведенного в Ворскле, у меня остались только самые положительные впечатления. Город, коллектив в клубе и команде — все очень нравилось. Единство, атмосферу коллектива Ворсклы могу сравнить только с Карпатами периода Олега Кононова".

"Я разговаривал с генеральным директором клуба Олегом Лысаком. И, честно говоря, так и не понял, как клуб видит для себя выход из сложившейся ситуации. Какого-то четкого механизма, системы погашения задолженности клуб так и не представил. Если коротко, то мы ни о чем не договорились. Получилось, что просто съездил в Полтаву забрать документы".

"К помощи юристов пришлось прибегнуть именно для того, чтобы услышать от клуба конкретику алгоритма шагов по решению этого вопроса. Я все же надеюсь, что у нас получится найти компромиссное решение без вмешательства судебных инстанций. Но, сами понимаете, если и дальше со стороны клуба не будет никаких конкретных шагов, мне придется и дальше отстаивать свои интересы с помощью юристов", — подытожил Голодюк.

Голодюк перебрался в Ворсклу минувшим летом на правах свободного агента. С тех пор 29-летний хавбек провел 7 матчей в УПЛ и 1 игру в Кубке Украины.