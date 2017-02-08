Украина

Шаран: "Габовда произвел неплохое впечатление"

Тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал ничью своей команды в контрольном поединке с Марибором (1:1), а также оценил игру потенциальных новичков команды.

Владимир Шаран

"Мы пропустили уже на пятой минуте. Но вскоре удалось отыграться: после розыгрыша углового Андрей Цуриков пробил, но пытавшийся выбить мяч защитник Марибора направил его в собственные ворота. В целом я удовлетворен игрой ребят. Особенно если учесть, что накануне в команде проводилось тестирование. В этом матче мы могли как выиграть, так и проиграть", — заявил Шаран в интервью изданию Спорт-Экспресс в Украине.



"Игроки на просмотре (Юрий Габовда и Вахтанг Чантуришвили, — прим.)? У грузинского легионера есть потенциал, но он пока не готов физически. Будем просматривать игрока до конца сбора — тогда и примем решение. Что касается Габовды, то он произвел неплохое впечатление. Проверим футболиста в деле в ближайшем матче с казахстанской Астаной, который состоится 8 февраля".



"С еще одним потенциальным новичком, сербом Дубаичем, нам нужно определяться быстрее, однако я пока к этому не готов. Думаю, что после очередного контрольного поединка о том или ином кандидате можно будет говорить более конкретно", — подытожил Шаран.