Украина

Вратарь киевского Динамо Георгий Бущан рассказал о ходе подготовки команды Сергея Реброва к весенней части текущего сезона.

Напомним, что 22-летний кипер киевлян пропустил первую часть нынешнего сезона из-за травмы.

"У нас все хорошо, работаем. Я рад, что, наконец, могу готовиться с первой командой, так что испытываю только положительные эмоции. Ждал сборов, а до этого работал в отпуске, чтобы себя проявить, так что получаю удовольствие от каждой тренировки", — заявил Бущан в интервью официальному клубному сайту.

"Первый сбор? Он был намного тяжелее, мне кажется, даже в прошлом году не было так сложно. Тренеры что-то меняют, следят за тем, чтобы команда была физически готова лучше".

"Стали ли мне больше доверять после ухода из команды Шовковского и Рыбки? Думаю, мне некорректно отвечать на этот вопрос – об этом должны говорить наставники. Могу лишь сказать, что со своей стороны я добросовестно выполняю свою работу. Александр Шовковский – легенда клуба, наверное, он посчитал, что пришло его время, ушел Александр Рыбка... В свое время каждому давался шанс, у каждого вратаря была возможность проявить себя. Из-за травм, по тем или иным причинам, у меня пока такой возможности еще не было, кроме игр на сборах. Надеюсь своей работой показать свой потенциал".

"Какие к вам требования у наставников? Требования всегда одни: постоянное внимание, правильный прием мяча, выбор позиции и передвижения – это самое главное. Что касается моей работы, есть вопросы, которые мы обсуждаем с тренером вратарей Михаилом Михайловым. Они касались моих первых игр, которые я провел после травмы и длительной паузы: в них присутствовала какая-то неуверенность. Но мы просмотрели видео, сделали выводы и теперь двигаемся дальше".

"Сколько тренировок в день у вас чаще всего? На первом сборе чаще было по два занятия в день. Сейчас первые два дня также было по две тренировки, но теперь начинается серия контрольных матчей, поэтому в дальнейшем будет по одной. А форму будем набирать за счет игр, думаю, слишком тяжелых тренировок уже не будет – акцент делаем на функциональную подготовку".

"Как обычно проходит наш рабочий день? Если утром есть тренировка, подъем у нас в 8:30, затем проходим медобследование, врачи меряют давление, проверяют вес. Потом идем на завтрак, после которого у нас есть немногим больше часа времени, чтобы подготовится к утренней тренировке, которая, как правило, начинается в 10:30. По ее окончанию возвращаемся в отель, обедаем, кому нужно, идет на процедуры, остальные отдыхают: спят, читают или смотрят фильмы. Вторая тренировка уже вечером – в 16:30, после нее также предусмотрены процедуры, массажи, холод. График – идеальный".

"Если на следующий день запланирована игра, то утром тренировки нет – можно поспать на час дольше. Каждый день расписание может корректироваться".

Стоит отметить, что вчера подопечные Сергея Реброва в контрольном матче одолели хорватский Осиек (2:1).