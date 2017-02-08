Украина

Полузащитник Зари Дмитрий Гречишкин подвел итоги первого сбора своей команды.

"Завершилась только первая часть сборов. Думаю всё, что тренерский штаб хотел и планировал, мы сделали. Провели четыре игры с хорошими соперниками, заложили необходимую подготовку. С хорошим настроением прибыли домой. Побудем несколько дней с родными и близкими, а потом вновь отправимся в Турцию", — начал хавбек луганчан.

"Вливаться в работу тяжело всегда. На первом турецком сборе много было работы с мячом. Была и беговая работа. Своеобразный микс. Для футболиста такие сборы более интересны. Тренерский штаб сказал, что на втором сборе в Турции уделим больше времени тактике, и больше будем работать с мячом".

"Результат контрольных матчей? В первую очередь, нужно почерпнуть что-то из игр против Лудогорца (0:2) и Динамо Загреб (2:2). Это соперники очень высокого уровня. Если в первом матче с Лудогорцем не получилась игра, да и результат, то с Динамо Загреб мы сыграли неплохо. Результат берём во внимание, но это всё-таки сборы. У Лудогорца уже в середине февраля будет матч в Лиге Европы, поэтому они были в завершающей стадии сборов. Соперник был более свежим".

"Именно на этом сборе я играл на своей родной позиции опорного полузащитника. Но вот в игре с загребским Динамо, когда удалили Артёма Сухоцкого, мне пришлось закрыть его позицию, сыграв слева в защите. Так что, при экстренной ситуации могу сыграть даже и слева", — подытожил Гречишкин.