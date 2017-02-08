Украина

Тренер Зари Юрий Вернидуб подвел итоги первого сбора, а также рассказал о новой тактике своей команды.

"По сути, сбор в Турции — второй в этом году: первый начался 16 января в Запорожье и продолжался по 23-е число включительно. Это и был период втягивающей подготовки: работали в режиме двухразовых тренировок. А вот в Турции уже работали над техникой, тактикой, было много работы с мячом, которой вообще избежали в Запорожье. При этом, кстати, не забывали и о беге, и "физике", — заявил наставник луганчан в интервью официальному сайту УПЛ.

"У нас большие проблемы с центрфорвардом. Другое дело, что сегодня это, пожалуй, беда №1 всего футбола Украины: назовите мне хотя бы одну команду, которая не имеет этой проблемы. Поэтому выходим из ситуации, ищем варианты. В частности, решили изменить тактическую схему: если осенью предпочитали расстановку 4-2-3-1, то в Турции активно наигрывали 4-3-3. Имею в виду схему с одним опорником и двумя центрхавами, выдвинутыми ближе к нападению. Преимущество этой схемы в том, что оживляется атака, недостаток — ослабляется защита".

"Много пропущенных голов в спаррингах? Возможно, где-то так и есть. Хотя, считаю, основная причина — проблема центрального защитника: ушел Михаил Сиваков, и мы пока не знаем, кем заменить его. Есть сильный Рафаэль Форстер, опытный Вячеслав Чечер, молодой Михаил Шершень, пробуем на этом месте Игоря Харатина, однако проблема пока не исчезла".

"Аренда Калитвенцева? Я, честно говоря, в шоке, откуда взялась мысль, что Калитвинцев — замена Караваеву?! Не получилось с Мякушко, потому что Динамо отдавало его только на три месяца. А Владислав — просто талантливый футболист, который будет для нас настоящим усилением. И не проблема, что у него рабочая — одна левая. Допустим, Андрей Ярмоленко имеет такую же специфику, и, мешает она ему?"

"Плюс к тому, не забывайте нашего правоногого Ивана Петряк, талантливого Паулиньо, очень быстро Денниса Бонавентуре, который может вырасти в очень сильного игрока. Есть из кого выбирать. Я вообще ценю универсальных футболистов, которые не боятся играть где угодно. Например, таких, как Дмитрий Гречишкин", — резюмировал Вернидуб.