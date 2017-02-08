Днепр рассчитался с действующими игроками и персоналом клуба за 2016 год.
ФОТО СТАНИСЛАВА ВЕДМИДЯ, FOOTBALL.UA
08 февраля 2017, 15:17
Напомним, Днепр задолжал сотрудникам зарплату за 11 месяцев. Перед футболистами у клуба также была задолженность.
Как информирует Sport Arena, несколько дней назад руководство клуба выплатила персоналу и действующим футболистам заработную плату за минувший год.
Теперь клуб должен рассчитаться за январь этого года.
Отмечается, что выплата долгов стала возможна после трансферов Андрея Близниченко в Карабюкспор и Валерия Лучкевича в Стандард.