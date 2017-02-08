Украина

Днепр рассчитался с действующими игроками и персоналом клуба за 2016 год.

Напомним, Днепр задолжал сотрудникам зарплату за 11 месяцев. Перед футболистами у клуба также была задолженность.

Как информирует Sport Arena, несколько дней назад руководство клуба выплатила персоналу и действующим футболистам заработную плату за минувший год.

Теперь клуб должен рассчитаться за январь этого года.

Отмечается, что выплата долгов стала возможна после трансферов Андрея Близниченко в Карабюкспор и Валерия Лучкевича в Стандард.