Украина

Защитник Шахтера Богдан Бутко возобновил тренировки в общей группе команды.

Напомним, в середине января Бутко сломал скуловую кость. С тех пор защитник не принимал участия в тренировках и не играл в товарищеских мачтах.

Как информирует официальный сайт Горняков, сегодня Бутко приступил к тренировкам в общей группе наравне с другими футболистами.

Отмечается, что Богдан тренируется в специальной защитной маске.

В текущем сезоне Бутко сыграл за Шахтер в 7 матчах чемпионата Украины.