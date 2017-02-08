Защитник Шахтера Богдан Бутко возобновил тренировки в общей группе команды.
БОГДАН БУТКО, © АЛЕКСАНДР ОСИПОВ
08 февраля 2017, 15:39
Напомним, в середине января Бутко сломал скуловую кость. С тех пор защитник не принимал участия в тренировках и не играл в товарищеских мачтах.
Как информирует официальный сайт Горняков, сегодня Бутко приступил к тренировкам в общей группе наравне с другими футболистами.
Отмечается, что Богдан тренируется в специальной защитной маске.
В текущем сезоне Бутко сыграл за Шахтер в 7 матчах чемпионата Украины.