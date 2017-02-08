В рамках товарищеского матча Днепр минимально обыграл Медзь (1:0).
FOOTBALL.UA
08 февраля 2017, 17:19
Днепр - Медзь 1:0
Гол: Нагиев, 80
Днепр: Баштаненко Алексей (Кучер Даниил, 46), Адамюк Владимир (Нагиев Дмитрий, 46), Кочергин Владислав (Костышин Денис, 46), Довбик Артем, Баланюк Денис (Кожушко Олег, 46), Чеберко Евгений ( Когут Игорь, 46), Сваток Александр (Чеберячко Евгений, 46), Лопыренок Максим (Сафронов Александр, 46), Ротань Руслан (Кравченко Сергей, 46), Лунев Максим (Сухарь Тимофей, 60), Лунев Максим
На поле не вышли: Лунин Андрей, Влад Александру, Гоменко Ярослав, Лопыренок Максим
Медзь: Капча, Зобожински, Маркос, Форселл, Дзерманович, Бартчак, Рсяк, Миозерски, Трифонов, Кеон, Стасяк
Предупреждения: Чеберко, Когут
Удаление: Кожушко (52)