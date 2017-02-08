В рамках товарищеского матча полтавчане свели вничью поединок с Будучностью.
vorskla.com.ua
08 февраля 2017, 18:09
Ворскла - Будучность 1:1
Голы: Загорулько, 58 — Райчевич, 38
Ворскла (1 тайм): Сарнавский, Чеснаков, Даллку, Пердута, Сапай, Ткачук, Кравченко, Хлебас, Ребенок, Мякушко, Загорулько
Ворскла (2 тайм): Шуст, Сапай, Матвеев, Чеснаков, Ткачук, Кравченко, Одарюк, Заричнюк, Пердута, Ребенок, Загорулько
Будучность (стартовый состав): Драгоевич, Распопович, Радович, Митрович, Вукчевич, Миркович, Маркович, Вушорович, Секучич, Цамай, Райчевич