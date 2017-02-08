Украина

Финансовые проблемы в Волыни продолжают набирать обороты.

Sport Arena информирует о том, что луцкий клуб испытывает серьезные финансовые неурядицы. Перед началом второй части сезона футболисты находятся далеко не в лучшем настроении.

Осенне/зимнюю часть чемпионата Волынь закрыла с трехмесячными долгами по зарплате перед игроками. За почти несколько месяцев ситуация лишь ухудшилась — задолженность теперь составляет 5 месяцев.

Сообщается, что работники клуба своевременно получают деньги, задерживают зарплату лишь футболистам.

Крестоносцы имеют задолженности не только перед действующими, но и перед бывшими своими игроками — нападающими Алессандро Селином и Александром Пищуром, а также хавбеком Сашей Стевичем. Селин и Стевич пожаловались в ФИФА и УЕФА — Волынь может быть лишена очков либо переведена в Первую лигу.