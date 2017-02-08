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  • Украина

    08 февраля 2017, 20:14

    Голодюк: "Есть интерес от украинского клуба и двух команд из-за границы"

    Экс-полузащитник Ворсклы Олег Голодюк рассказал о том, как самостоятельно готовится ко второй части сезона, а также вариантах продолжения карьеры.

    ОЛЕГ ГОЛОДЮК, ФОТО ФК ВОРСКЛА
    ОЛЕГ ГОЛОДЮК, ФОТО ФК ВОРСКЛА 08 февраля 2017, 20:14

    Напомним, в середине января 29-летний центрхав и полтавский клуб расторгли контракт и футболист уехал из Полтавы. Позже Голодюк подал на Ворсклу иск: по словам игрока, ему должны почти за полгода.

    Тем временем, полузащитник уже ищет себе новый клуб.

    "Сейчас мой агент находится в переговорном процессе. Есть интерес от украинского клуба и двух команд из-за границы. Нет, из клубов нашей страны это не родные Карпаты", — начал Олег Голодюк в интервью Sport Arena.

    "Нахожусь в родном Львове. Работаю индивидуально. Ежедневно в тренажерном зале и с персональным тренером по физподготовке. Готовлюсь в любой момент присоединиться к новой команде".

    "Ощущаю, что физически готов прилично, но вот работы с мячом с командой не хватает", – подытожил Голодюк.

    Голодюк выступал в составе Ворсклы с минувшего лета, но из-за повреждений провел лишь 7 матчей в УПЛ и 1 поединок в Кубке Украины.

     

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