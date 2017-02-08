Голодюк: "Есть интерес от украинского клуба и двух команд из-за границы"

Украина

Экс-полузащитник Ворсклы Олег Голодюк рассказал о том, как самостоятельно готовится ко второй части сезона, а также вариантах продолжения карьеры.

Напомним, в середине января 29-летний центрхав и полтавский клуб расторгли контракт и футболист уехал из Полтавы. Позже Голодюк подал на Ворсклу иск: по словам игрока, ему должны почти за полгода.

Тем временем, полузащитник уже ищет себе новый клуб.

"Сейчас мой агент находится в переговорном процессе. Есть интерес от украинского клуба и двух команд из-за границы. Нет, из клубов нашей страны это не родные Карпаты", — начал Олег Голодюк в интервью Sport Arena.

"Нахожусь в родном Львове. Работаю индивидуально. Ежедневно в тренажерном зале и с персональным тренером по физподготовке. Готовлюсь в любой момент присоединиться к новой команде".

"Ощущаю, что физически готов прилично, но вот работы с мячом с командой не хватает", – подытожил Голодюк.