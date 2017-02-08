Олимпику не хватило трех мячей, чтобы обыграть косовскую команду ФК Трепча.
vk.com/fc_olympic_donetsk
08 февраля 2017, 21:05
Олимпик — ФК Трепча 3:3
Голы: Богданов, 22, Моха, 27, Матяж 42 — ?, 75, ?, 86 (пенальти), ?, 90.
Олимпик: Махарадзе (Котляров, 46), Гришко, (Захарченко, 60), Эммерсон, Немчанинов (Козлов, 60), Олейник (Парцвания, 46), Брикнер (Цымбалюк, 60), Богданов (Хомутов, 60), Гошкодеря (Поступаленко, 46), Моха (Ермаченко, 46), Шестаков (Гринь, 65), Матяж (Сергийчук, 46).
Следующий поединок Олимпик сыграет против молодежной команды Шахтера 11-го февраля.