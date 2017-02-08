Экс-футболист Зирки Александр Кочура будет работать в штабе Зирки U-21.
АЛЕКСАНДР КОЧУРА, VK.COM
08 февраля 2017, 23:20
В середине декабря спортивный директор Зирки Виктор Догадайло заявил о том, что 30-летний полузащитник Зирки Александр Кочура принял решение повесить бутсы на гвоздь из-за травмы.
Игрок сразу же получил предложение остаться в структуре клуба. Экс-хавбек воспользовался шансом и теперь будет работать в молодежке Зирки, сообщает официальный сайт клуба из Кропивницкого.
30-летний Кочура играл в Зирке с 2013 года. Это был третий раз, когда Александр присоединился к команде из Кропивницкого.