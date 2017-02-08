Украина

Защитник Шахтера Богдан Бутко рассказал о своем восстановлении после перелома скуловой кости.

Бутко сломал скуловую кость в середине января и только сегодня приступил к тренировкам в общей группе.

"В целом восстановление как для такой травмы прошло довольно быстро и хорошо. Сейчас уже могу тренироваться", — рассказал Бутко в интервью официальному сайту Шахтера.



"Последние десять дней я занимался беговой работой. Меня довольно неплохо подготовили. Но бегать – это одно, а работать с мячом и играть – совсем другое. Необходимо немного времени, чтобы привыкнуть к маске и продолжить набирать форму".



"С непривычки чуть-чуть неудобно. Но ничего, нужно привыкать, ведь в маске мне придется играть еще два месяца".

Из-за травмы Богдан пропустил часть предсезонного сбора Шахтера.

"Да, будет тяжело. Но, с другой стороны, хорошо, что травма случилась в начале сбора. Еще есть время, чтобы набрать форму и восстановить кондиции".