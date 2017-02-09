Украина

Новые заявки клубы украинской Премьер-лиги будут подавать с 20-го февраля.

Уже в конце февраля украинские команды возобновят свои выступления в рамках украинской Премьер-лиги.

Это значит, что совсем скоро будет подана заявка команд на участие в соревнованиях сезона 2016/2017 годов (второй заявочный период).

Напомним, что 19-й тур чемпионата Украины стартует 25-го февраля.

Вашему вниманию полный список заявки команд:

20 февраля

Карпаты

Волынь

Днепр

21 февраля

Сталь

Звезда

Черноморец

22 февраля

Ворскла

Олимпик

Александрия

23 февраля

Заря

Динамо

Шахтер