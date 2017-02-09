Новые заявки клубы украинской Премьер-лиги будут подавать с 20-го февраля.
Уже в конце февраля украинские команды возобновят свои выступления в рамках украинской Премьер-лиги.
Это значит, что совсем скоро будет подана заявка команд на участие в соревнованиях сезона 2016/2017 годов (второй заявочный период).
Напомним, что 19-й тур чемпионата Украины стартует 25-го февраля.
Вашему вниманию полный список заявки команд:
20 февраля
Карпаты
Волынь
Днепр
21 февраля
Сталь
Звезда
Черноморец
22 февраля
Ворскла
Олимпик
Александрия
23 февраля
Заря
Динамо
Шахтер