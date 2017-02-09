Украина

Защитник Карпат Иван Лобай рассказал о подготовке своей команды ко второй части сезона, а прокомментировал результаты контрольных матчей с Шахтером из Солигорска (1:0, 2:2).

"У меня были незначительные проблемы с ногой, поэтому я пропустил первый сбор и пять дней второго. Только вчера приступил к тренировкам уже в общей группе. Работал с реабилитологом по индивидуальной программе, выполнял специальные упражнения для быстрого восстановления", — начал бек львовян.

"В утреннем матче сыграл 60 минут, вышел на второй поединок уже немного уставшим, тяжело было войти в игру. Не ожидал, что выйду и на вечерний матч, но так случилось, что не было кем заменить Нестерова, поэтому тренер выпустил меня. Достаточно тяжело в физическом плане, ведь еще не совсем готов к большому объему нагрузок. Но нужно как можно быстрее набирать оптимальную форму, совсем скоро начнется чемпионат".

"Ребята находятся на фоне усталости, перед матчами были тяжелые тренировки. Это — сборы, поэтому не стоит судить по результатам спаррингов. Будем стараться в чемпионате выкладываться по полной, показывать качественную игру. В команде хорошая атмосфера, старшие игроки поддерживают, в некоторых моментах подсказывают, вместе мы большой дружный коллектив", — резюмировал Лобай.