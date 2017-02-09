Украина

Завтра контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины рассмотрит ряд важных вопросов.

Заседание КДК ФФУ было назначено на сегодня, однако, по информации Sport Arena, позже было принято решение о переносе на завтра.

КДК намерен рассмотреть инцидент с удалением форварда Динамо Жуниора Мораеса в игре 18-го тура Премьер-лиги против Шахтера. Тогда Жуниор отметился таким себе "дублем", ударив сначала Тараса Степаненко, а затем и Дарио Срну.

Также на повестке дня стоит дело Евгения Новака. Экс-агент игрока Денис Онищенко обратился с требованием взыскать с игрока деньги за то время, которое он должен был находиться в Волыни. Евгений защищал цвета лучан 1 сезон, а потом перешел в Вардар из Македонии.

Пока не известно, будет ли рассматриваться дело о задолженности Днепра перед агентом Хуанде Рамоса Хинесом Карвахалем Сельером. Это обусловлено тем, что КДК до сих пор не получил никаких новых данных от ФИФА.