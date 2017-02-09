Украина

Стали известны подробности скоропостижного ухода из жизни легендарного вратаря Виктора Чанова.

Несмотря на информацию в СМИ о том, что на экс-вратаря Динамо и Шахтера было совершено нападение, Виктор Чанов скончался от бытовой травмы.

Невестка легендарного украинского футболиста Ирина Чанова призвала на своей странице в социальной сети Facebook не верить слухам и не распространять ложную информацию об избиении.

"Виктор жил в частном доме. Как-то ночью спускался попить воды и упал. Все домочадцы спали, а утром его теща нашла уже почти без сознания. Никаких избиений не было. Травма на ровном месте… После этого он лежал три недели в коме", — рассказал Кузнецов в интервью Championat.com.

Как сообщает Обозреватель, киевское Динамо, за которое Чанов отыграл 8 лет, не помогало с финансированием на лечение. Отдельные ветераны Бело-синих пытались помочь семье легендарного голкипера.