Украина

Главный тренер днепровского Днепра Дмитрий Михайленко намекнул, что в команде грядут изменения.

"Голову не нужно ломать. Мы уже видим с тренерским штабом картину и обрисовали ребятам нашу игровую схему, то, как мы хотим, чтобы она выглядели", — сказал Михайленко.

"Осталось только это развивать и подкорректировать кое-какие вещи, отлаживать игру. По большому счету, у нас достаточно футболистов".

"Может быть, мы немного видоизменимся в плане тактики, но у нас достаточно футболистов, чтобы показывать содержательный футбол".

Напомним, после недавнего снятия с Днепра шести очков за долги перед Данило Соузой команда переместилась на предпоследнее, 11 место, в турнирной таблице УПЛ.