Украина

Пока почти весь основной состав Зари отправился в Украину передохнуть, два сборника Сине-Желтых остались дополнительно работать в Турции.

Сборники луганской Зари не полетели домой, а остались между сборами поработать в Турции, информирует портал zbirna.com.

После первого заграничного вояжа луганской команды, футболисты получили три дня на отдых и улетели в Украину. Решили не возвращаться домой вратарь Алексей Шевченко и вингер Иван Петряк, которые остались работать над собой индивидуально.

"Пока долетишь с пересадкой, потом пока доберешься домой, выспишься — и уже нужно возвращаться. Затем опять перелет, который отнимает много сил. Так что я решил остаться здесь, хорошо отдохнуть и подготовиться к заключительному сбору, который будет очень важным", — сказал Иван Петряк.

Впрочем, футболисты не только отдыхают, а и работают в тренажерном зале.

Уже завтра к ним присоединятся остальные партнеры. Напомним, на втором сборе у Зари запланировано 5 контрольных встреч.