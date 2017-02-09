Украина

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко и форвард команды Факундо Феррейра занимались вне общей группы.

Напомним, Степаненко на вчерашней тренировке команды заработал рассечение колена. Феррейра, в свою очередь, не тренировался в общей группе три последних дня.

Как информирует официальный сайт оранжево-черных, и на сегодняшнем занятии команды Степаненко и Феррейра тренировались отдельно от партнеров по команде.

Отмечается, что оба футболиста находились в фитнес-зале.

Добавим, что сегодня вечером Горняки отправятся в Брагу, где команда будет целенаправленно готовится к матчу с Сельтой, который состоится 16 февраля.