Украина

Главный тренер Днепра Дмитрий Михайленко считает, что клубы должны пойти на встречу сборной Украины и согласиться на перенос 22-го тура чемпионата Украины.

Ранее главный тренер национальной команды Андрей Шевченко и глава Комитета национальных сборных команд Украины Мирон Маркевич попросили перенести 22-й тур УПЛ, чтобы сборная имела больше времени на подготовку к матчу против лидера группы — хорватов.

"Я, наверное, приверженец идеи, что надо идти навстречу сборной, потому что для нашей команды это очень важный форум – чемпионат мира", — сказал Михайленко.

"Я не вижу никаких сложностей, если команда сыграет через три дня на четвертый или через четыре дня на пятый".

"На сборах сейчас играем и в более жестком режиме. Мне кажется, это абсолютно нормальные вещи".